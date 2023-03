Adrián llegó a la hoguera de 'La isla de las tentaciones' más tranquilo que otras veces, aunque también con una extraña sensación de que iba a ver imágenes muy duras y a Naomi avanzando con Napoli. Antes de visionar nada, le confesó a Sandra Barneda que sería capaz de perdonarla un beso si luego se arrepiente: “El dejarte llevar y que yo le haya venido a la mente y le haya comido el arrepentimiento, como me ha pasado a mí , es lo que me haría perdonar ese beso”.

Cuando la tablet paró, comentó lo que había visto con Sandra Barneda: estaba muy dolido, pero no quería pensar que Naomi se había dejado llevar por su culpa. “De verdad que me quiero tirar al mar, me siento ridículo y me siento un panoli. Porque yo he confiado en ella hasta el final y eso lleva velocidad de crucero”, aseguró, tras ver la segunda tanda de las imágenes.