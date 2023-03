Keyla Suárez sale en defensa de María Aguilar: "Ella no tenía que guardarle respeto a nadie"

La tentadora favorita de Adrián asegura haber recibido muchas críticas por alegrarse de que David eligiera irse con María

Keyla Suárez ha confesado que empatiza con Elena, pero ha defendido fervientemente a su amiga María Aguilar

Vídeo inédito | Keyla está deseando encontrarse cara a cara con Naomi: “Tengo ganas de cogerla en la hoguera y comérmela trocito a trocito”

Keyla Suárez fue la primera habitante de Villa Playa a la que una emocionada María Aguilar abrazó tras saber que David había decidido irse con ella y dejar a Elena tras una tensa hoguera de confrontación. La tentadora favorita de Adrián se alegró enormemente por la malagueña, de la que es muy amiga, y por la emoción que sentía quiso imitar a Sandra Barneda para ver como la nueva pareja decía delante de todos que se iban de la villa "con un nuevo amor".

Tres días después de la emisión del programa en televisión, la modelo canaria ha asegurado en sus historias de Instagram que no para de recibir críticas por haberse alegrado por su amiga María y ha querido defenderse de las mismas: "Dicen que voy de feminista y que estoy apoyando una infidelidad. Vamos a ver, yo por alegrarme porque María se vaya con David no soy ni más ni menos feminista, eso punto número uno. Punto número dos: yo no tengo miedo a mojarme y digo las cosas tal y como son".

También ha asegurado que en todo momento ha empatizado con Elena, pero que entiende "a las dos partes" y que, como amiga de María Aguilar, no puede evitar alegrarse por ella y defenderla cuando la atacan en redes, como ha hecho ahora: "María no tenía que guardarle el respeto a nadie y yo me alegro infinitamente por ella por irse con una persona a la que quiere, por la que tiene sentimientos y a la que quiere conocer".