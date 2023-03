"No crean todo lo que ven, a simple vista la sal también parece azúcar. Desahóguense, estoy aquí para ayudarles", comentaba David en su último post, que rápidamente se llenaba de críticas e insultos como los siguientes: "Eres un payaso", "No tienes respeto ni valores", "Ni una gota de empatía tienes", "No te reproduzcas con María, el mundo te lo agradecerá", "Eres lamentable", "No te mereces nada en esta vida", "Eres tóxico".