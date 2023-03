Las chicas vieron los videomensajes que sus parejas les habían grabado antes de empezar ‘La isla de las tentaciones’, en los que les declaraban su amor y perjuraban que querían salir con ellas del programa. Varias semanas después, la realidad es muy diferente.

Elena no quiso escuchar las palabras de David: después de todo lo que había pasado con María en Villa Playa, no se las creía.

Naomi se echó a llorar cuando vio a Adrián. “Yo me he derrumbado, pero como era todo mentira… Él ama con todas sus fuerzas a todo. Pero él en su p*** vida había estado enamorado. No sé cómo se enamora tanto de mí y a los cinco días se enamora de otra”, les dijo a los solteros.

Para Laura también fue un momento complicado el ver y oír las palabras de amor de Alejandro: “Me da mucha pena cómo entramos y cómo estamos ahora. Lloré cuando le vi llorar porque me dio bastante lástima, pero la verdad es que no me sirve para nada. Voy a seguir pensando lo mismo”, explicó, aludiendo a sus dudas sobre su relación.

Lydia tuvo una sensación diferente al ver a Manuel. Al contrario que sus compañeras, sus palabras apenas la hicieron reaccionar: “Yo no he sentido mucho, la incoherencia de mi novio me hace restarle importancia a todo lo que dice. No me viene ni la pena, me da hasta risa de decir ¿qué estás haciendo?”