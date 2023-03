No obstante, manifestaba que estaba convencido de que Naomi sigue enamorada de él. "Por supuesto. Y cuando me vea, más aún. Creo que hemos hecho lo que hemos sentido a lo mejor buscando la felicidad momentánea, sin tener en cuenta a la otra persona. Yo, por mucho que haya dicho, cuando yo me he dado un beso con Keyla no estaba pensando en Naomi", reconocía.