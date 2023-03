Álex no da crédito al ver el acercamiento de Marina con Miguel de Hoyos y Manuel cree ver un beso de Lydia con su tentador: ambos alucinan con sus imágenes

Los chicos se han enfrentado, por primera vez en la historia de 'La isla de las tentaciones' a una hoguera de excepción. Ante la intensidad de lo sucedido en ambas villas, Sandra Barneda convoca a los protagonistas a nuevos visionados, que no tienen imágenes que les hayan gustado y si no que se lo digan a Álex y Manuel.

Álex ve en las imágenes el acercamiento de Marina a Miguel de Hoyos

Álex comienza la hoguera con una sensación en el estómago que no le gusta nada y es que no sabe que límite más ha podido pasar Marina y así comienza a ver imágenes, en el que su novia continúa teniendo afinidad con Manu, pero comienza a acercarse a Miguel de Hoyos, algo que le llama la atención a su todavía novio: “No sé a qué juega, está con uno y con otro, no me esperaba que fuera así. Y asegura que sabía que esto iba a pasar: "Lo soñé y espero que no porque como se acueste también con él no me presento en la hoguera final”.

Además, cuando va viendo que el acercamiento con Miguel va a más mientras avanzan las imágenes, incluso muestra pena por Manuel: “No sé ni lo que me pasa por la cabeza, me da lástima el otro chaval porque le ha utilizado. Me da asco, no entiendo cómo he podido estar con una persona así todo este tiempo”.

La complicada hoguera de Manuel

Y cuando llega el turno de Manuel, las cosas tampoco van a mejor. Él, que asegura estar viviendo una de los momentos más difíciles de toda su vida: “Estoy muy desorientado, solo quiero que esto pase ya y volver a mi vida normal, esto está siendo una pesadilla". Cree ver un beso mientras Lydia hace un juego con Miguel y eso hace saltar las alarmas: “No sé si he visto un beso, no me ha quedado claro”. Sus compañeros le dicen que tenían algo entre la boca y asegura que si hubiera sido un beso “en ese caso tomaría decisiones” porque es algo que no está dispuesto a perdonar.