Inédito | Marina empieza a estar cansada de Manu: "Ahora me parece un chico celoso y aburrido"

Cuando parecía que Marina y Manu estaban más cerca que nunca, su historia ha dado un giro de 180 grados y parece que no hay marcha atrás. La participante de 'La isla de las tentaciones' empieza a estar cansada de la actitud de su tentador, mientras que cada vez está más cómoda junto a Miguel de Hoyos.

Marina, cansada del comportamiento de Manu: "Él no me está mostrando su parte divertida"

"Me he dado cuenta de que en todas las fiestas estoy más pendiente de cómo pueda sentirse él en lugar de disfrutar, divertirme y pasármelo bien. Además, tampoco me gustan las actitudes que tienen en cierto momento. Yo no quiero venderle una moto que puede que fuera no sea así, porque lo mismo salgo y no tengo ganas de conocer nadie y prefiero centrarme en mí y en mis amigas", ha explicado.

Además, Marina ha reconocido que cada vez le gusta más Manu y que ha empezado a surgir algo muy especial con Miguel de Hoyos: "Él no me está mostrando su parte divertida y el Manu de ahora me parece un Manu celoso y aburrido con el que no me apetece seguir estando. Sin embargo, en tres días con Miguel de Hoyos tengo una complicidad enorme".

Avance | Manu toma una drástica decisión después de su peor bronca con Marina: “Mi experiencia aquí ha terminado”

Manu no soporta más el acercamiento entre Marina y Miguel de Hoyos. Su bronca fue más fuerte que nunca. “¡Tú no eres mi novio!”, le recordaba ella. Al tentador no le gustaron nada sus palabras y se fue a su habitación, diciendo: “A mí no me vuelves a hablar así, me cansé de ti”.

Siguieron con la bronca en el cuarto de Manuel. “Pero qué co** haces? ¿Qué tienes, tres años?”, le reprochaba ella. Él, muy enfadado, le respondía: “Te lo voy a explicar muy claro, Marina: no te ha importado en ningún p*** momento mi dolor. He tragado más que nadie en toda la villa”.

Marina no daba crédito a todo lo que estaba escuchando y repetía: “¡Que no eres mi novio! Como si me sale pegarle un morreo".

Manu hace las maletas