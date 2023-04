Alejandro defiende sus planes de futuro tras su enfrentamiento con Saúl: "Los sueños se cumplen"

"No dejéis que personas oscuras os intenten apagar porque la gente con luz tiene que brillar siempre... Cuando te digan que no puedes hacer algo o conseguir algo, recuerdan que hablan de sus limitaciones y no de las tuyas", ha añadido el modelo, dejando claro que hace caso omiso a las críticas del tentador favorito de su novia .

Además, le ha agradecido a sus seguidores que una semana más le hayan mostrado su apoyo incondicional y se ha mostrado muy contento al despertar la admiración de tantas personas solo por lo que han visto en 'La isla de las tentaciones 6': "Seré muchas cosas, pero sobre todo soy buena persona y no os imagináis lo feliz que me hace que os hayan llegado mis valores. Que mi familia y mis amigos me digan que están orgullosos de mí no sabéis lo feliz que me hace".