Laura se pilla un tremendo cabreo y lanza a la hoguera la pulsera que Irene le da de Alejandro: “No quiero esto”

Las chicas se han enfrentado a la hoguera de las solteras y se han puesto cara a cara a las solteras favoritas de sus parejas durante 'La isla de las tentaciones' y por ello, Laura ha recibido la visita de Irene, con la que Alejandro ha tenido una gran complicidad en su villa en este tiempo.

Irene llega pisando fuerte a la hoguera, dispuesta a defender a Alejandro frente a las palabras que este ha escuchado de Laura este tiempo: "En el certamen de belleza has quedado la primera, enhorabuena por tu título de miss infidelidad". "¿Qué c*** sabes? ¿Has visto algo? Eres súperlista y sacas conclusiones de la nada, pues no me da la gana. No sabes nada".

La soltera cree y le dice que es una mentira, que ha vendido una historia dentro de la villa que no tiene nada que ver. "El que ha hecho el papelón es él y si hago algo es porque lo siento", le ha contestado Laura visiblemente enfadada e Irene ha sacado de nuevo la cara por Alejandro: "No ha dicho ni una palabra mala tuya, has sido la única que ha criticado". "No me vengas a dejar mal porque no tienes ni idea, lo que te cuente Alejandro es una cosa y la realidad es otra", le ha dicho ella entre gritos y es que asegura que está siendo ella misma.

Tras estos primeros momentos de tensión, ha llegado el momento de las tres preguntas de Laura a Irene. "¿Crees que después de que Alejandro haya visto las imágenes con Saúl sigue enamorado de mí? ¿Os habéis besado en la boca en algún momento? ¿Crees que Alejandro está haciendo algún tipo de papel en vez de ser él mismo?" han sido las cuestiones que ha hecho Laura y de las que ha recibido respuesta por parte de Irene.

Laura quema las pulseras de Alejandro y ella en la hoguera

En medio de este momento, Laura se da cuenta de que Irene lleva la pulsera que ella y Alejandro se pusieron antes de entrar: "Le estoy viendo la pulsera y ya sé lo que va a pasar, no me apetece. Nos la pusimos cuando entramos aquí, la íbamos a llevar hasta el final en teoría. Es amarillo y es nuestro color, muchas cosas". "Me la manda Alejandro para que se la des a Saúl y que el amarillo te de suerte porque la vas a necesitar", le explica la tentadora y Laura no se lo piensa ante su cabreo y las lanza desde su asiento a la hoguera: "La pulsera de los coj*** se va a la hoguera, se va a la hoguera y todo a tomar por c***. Lo de Saúl y lo mío es de verdad y eso es lo que jode".