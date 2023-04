Alejandro y Laura interrumpen a Sandra Barneda: "¡Déjale hablar y no me grites al oído!"

Sandra Barneda intenta intervenir en varias ocasiones en la conversación de Laura y Alejandro y no se lo ponen fácil

La tensión se corta en el comienzo de la hoguera y no faltan los reproches entre ellos

La hoguera de Laura y Alejandro no empezaba de la mejor manera posible, la tensión se cortaba entre ellos al volver a reencontrarse después de todo lo que han pasado en ‘La isla de las tentaciones’ y los reproches no faltan, pero también hay espacio para las buenas palabras entre ellos y en medio de todo esto, los intentos de Sandra Barneda de preguntarles y sacar en claro lo que sienten, pero no en todas las ocasiones lo consigue.

Lo que comenzaba siendo enfado, cosas que se echaban en cara y muchos reproches, terminaba en lágrimas, palabras bonitas entre ellos y pese a tener claro que no iban a seguir adelante con su relación, ganas de que uno y otro tengan una vida llena de felicidad, pero para llegar a este punto, Sandra Barneda ha tenido alguna complicación para hablar con ellos.

La presentadora preguntaba a Alejandro en pleno momento de tensión "si entiende que Laura haya cambiado de opinión en 'La isla de las tentaciones'. Él responde y Sandra tras la respuesta del participante, le hace otra pregunta: "¿Por qué crees que te ha engañado Laura?".

"Yo no te he engañado", dice Laura. "Me está vendiendo una moto antes de venir aquí que no existe", dice Alejandro. En medio de todo esto, Sandra intenta preguntar y hablar sobre esto, pero ambos se reprochan cosas y no le dejan hablar, algo de lo que se termina dando cuenta Alejandro: "Deja hablar a Sandra y no me grites al oído que me vas a dejar sordo". "Eres un flipado. Perdón, sigue", es la reacción que tiene Laura ante esto.

La decisión final de Laura y Alejandro

Pese a la tensión, poco a poco las cosas se van clamando, la presentadora les pide que hablen desde el corazón y ambos lo hacen. Alejandro quiere que le vaya todo bien, asegura que es una persona a la que quiere muchísimo y de la que se siente orgulloso: "Ella sabe que era el amor de mi vida, he sido su héroe en su momento, pero ahora no me necesita". Laura le pide perdón por todo lo que ha pasado, le deja saber que es alguien a la que tiene en el corazón y del que nunca se va a olvidar: "Te quiero muchísimo y lo sabes, pero me he dado cuenta de que no quiero una vida contigo".