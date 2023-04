Las bonitas palabras de Alejandro a Laura tras su ruptura en la hoguera final: “Estoy muy orgulloso de ti”

La pareja ha decidido terminar definitivamente con su relación

No obstante, ambos se han parado unos minutos a hablarse desde el amor

Alejandro no ha podido evitar emocionarse al recordar todo lo que han vivido juntos

Laura y Alejandro han sido los primeros en enfrentarse a la tan esperada hoguera final. Tras varias semanas separados poniéndose a prueba, la pareja se reencuentra después de que Laura haya caído en la tentación con Saúl.

Nada más verse, sus reacciones han sido de lo más frías e incómodas. No se han saludado y ha parecido que no tenían ganas de dirigirse la palabra. Pero pronto han empezado al fin a hacer frente a su paso por el programa. Alejandro le ha pedido explicaciones no solo sus faltas de respeto, si no también la manera en la que ha hablado de él en su villa.

Laura ha tomado entonces la palabra: “Me dejas hablar o me piro, te lo juro que me piro”. Sandra Barneda les ha pedido que se respetaran los turnos de palabra para poder avanzar. Pero lo cierto es que los dos tenían mucho que decir y la primera parte de la hoguera ha sido un tanto complicada.

Laura argumenta el porqué de sus actos: “Me he dado cuenta de lo que no quiero”

Finalmente, ella ha tratado de transmitirle lo que le ha ocurrido: “Fuera yo veía una cosa. Yo pensaba que estaba haciendo lo correcto, lo que me apetecía. Con el paso de los días mi cabeza empezó a pensar. También me di cuenta de muchas carencias que tenemos en la relación. Aquí me he dado cuenta de lo que quiero y de lo que no quiero”.

Alejandro ha negado que ella le hubiera transmitido algo así nunca: “Me siento engañado. Es una Laura que no conozco de nada, vas a quedar retratada”. Sandra ha anunciado entonces que llegaba el momento de ver imágenes juntos.

Pero, mientras han visto juntos sus imágenes, ambos se han mantenido firmes en sus opiniones y Laura ha explicado el motivo de sus actos: “Me lo pensé mucho. Quería hacer bien las cosas y cuando vi que de verdad lo sentía y de verdad me apetecía, lo hice, no me iba a contener”.

Sandra Barneda les pide que hablen desde el amor

Hasta el momento, tanto Alejandro como Laura habían estado hablando desde la rabia y el enfado. Así que la presentadora les ha pedido que dedicaran simplemente unos minutos a hablarse desde ese amor que se tienen.

Los dos han roto a llorar. Alejandro ha sido el primero en hablar: “Ella sabe que era el amor de mi vida. Se lo he hecho saber en todo momento. No me arrepiento de nada de lo que he hecho por ella, todo lo contrario. Me alegro de haberle enseñado cosas. He sido su héroe en su momento pero ahora no me necesita. Te prometo que lo que más deseo en el mundo es que seas feliz. Para mí has sido mi niña, mi luz. A pesar de todo, para mí eres muy importante, todo lo que hemos vivido no lo voy a olvidar nunca. Estoy muy orgulloso de ella, de que quiera dar el paso de quererse y sanarse”.

Al escucharle, Laura se ha lanzado a abrazarle y, después, le ha respondido con el mismo afecto: “Te quiero muchísimo. Lo siento. Me da mucha pena que hayamos entrado superenamorados. Has sido una de las personas más importantes de mi vida. Gracias por sacarme de la mierda en la que estaba, fuiste mi héroe en su momento y tú lo sabes. Lo que más daño me estaba haciendo es que me estaba dejando llevar por lo que me decía mi corazón pero en el fondo a ti te estaba destrozando el p*** corazón. Y es lo que menos quería, te lo prometo”.

La decisión final de Laura y Alejandro

Y, tras haber dicho todo lo que sentían y pensaban, ha llegado el momento de la verdad. Sandra les ha hecho la gran pregunta: si quieren abandonar ‘La isla de las tentaciones’ juntos, solos o con un nuevo amor.

Laura ha sido la primera en comunicar su decisión: “Me quiero ir sola. Creo que toda mi experiencia aquí ha sido para eso, para poder salir de aquí y empezar mi nueva vida sin nadie más. Conociéndome, queriéndome, cuidándome, con mi felicidad por encima de todo”.