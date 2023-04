La pulla de Marina a Álex tras ver su decisión final: "Yo no he entendido nada"

Marina y Álex han protagonizado una hoguera final llena de reproches en la que han demostrado que les costaba empatizar el uno con el otro porque no entendían sus actitudes en sus respectivas villas con sus solteros favoritos. Finalmente, han decidido irse por separado y romper su relación tras un año juntos, pero el madrileño no ha querido abandonar solo el programa.

Cuando Sandra Barneda le preguntó si deseaba irse solo o con un nuevo amor, Álex admitió que sabía que necesitaba un tiempo para estar consigo mismo y reflexionar acerca de todo lo que había ocurrido, pero también confesaba que no le apetecía decir adiós si no era de la mano de su tentadora favorita, Yaiza: "Sé que necesito estar solo, necesito curar mi corazón, pero sé que la persona que he conocido aquí lo va a respetar. Ella me devuelve las ganas de creer en el amor desinteresado".