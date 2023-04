Elena cuenta qué ocurrió con David después de ‘La isla de las tentaciones’: “Nos dimos un beso en el avión”

La pareja abandonó el programa antes que el resto

Hace algo más de seis meses que la aventura en ‘La isla de las tentaciones’ terminó para Elena y David, más conocidos como Barbie y Ken. La pareja abandonó el programa antes que el resto. David fue infiel a Elena con María y ella no pudo soportar el profundo dolor que le causó. Tras una hoguera de confrontación, todo acababa para ellos. Él decidía empezar una historia con su soltera favorita y ella volvía sola a España.

Ahora se reencuentran para contarnos qué ha ocurrido durante todo este tiempo, si se volvieron a ver y cuál es su relación actualmente. Elena ha sido la primera en sentarse junto a Sandra Barneda y contar su versión.

“Cuando salimos de ‘La isla de las tentaciones’, David empezó a decirme que me quería, que me seguía queriendo. En el avión nos dimos un beso. Salimos de allí y él se fue a Albacete y yo me fui a Almazora” ha comenzado.

Elena descubre que David y María están juntos de viaje

Después de lo que ocurrió en el vuelo de vuelta, Elena decidió avisarle antes de viajar a Albacete: “Se dio la coincidencia de que yo iba a ir a Albacete y le dije que iba a pasar para recoger mis cosas. Él me dijo que no podía porque se iba a Benidorm con un amigo. Yo me quedé con la mosca detrás de la oreja. Empecé a mirar las stories de María y dio la casualidad de que ella también estaba de viaje y que en una de ellas vi toda la pierna de David y el zapato de David”.

Por aquel entonces, Elena asegura que no habían vuelto ni tenían previsiones de hacerlo, pero habían mantenido el contacto y él seguía diciéndole que la quería: “Hice una captura de esa storie y se la pasé a él. Le dije que no me hablara más y desde entonces, alguna vez sí que me ha hablado, pero nada más”.

David habla del beso con Elena en el vuelo de vuelta a España

Tras escuchar la versión de Elena, llegaba el momento de conocer la de David. Él había estado escuchando todo lo que decía su ex desde la sala de visionado así que, cuando se ha sentado en frente de la presentadora, también ha hablado acerca del beso en el avión: “En el avión nos besamos. Quieras que no, había sentimientos, encima sonó una musiquita triste. Nos vinimos abajo y nos besamos”.

David destapa la infidelidad de Elena: "Estuvo dos meses con un chaval"