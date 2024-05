Habla, en exclusiva, la que fue compañera de celda de Mayte Zaldívar en la cárcel: "Echaba la culpa a Isabel Pantoja"

Esta mujer recuerda muy bien su estancia con Mayte Zaldívar en la cárcel porque asegura haber sido su paño de lágrimas: "Cuando entró no venía muy bien, entró mal porque dejó fuera a los hijos. Empezamos a coger confianza, ella me miraba como una hija y yo a ella como una madre". Como también nos explica que "ella se agobiaba mucho con el tema del dinero" porque no podía acceder a sus cuentas: "Los abogados le pedían un montón de dinero y no podía hacer frente a todo porque tenía hijos, tenía a su padre que también le mantenía ella".