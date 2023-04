Laura y Saúl están juntos tras 'La isla de las tentaciones 6' y viven juntos en Madrid

Laura se marchó sola tras 'La isla de las tentaciones 6'. Sin embargo, decidió seguir viéndose con Saúl, con quien ha terminado manteniendo una relación. ¿En qué punto estáis?", ha querido saber Sandra Barneda. "Oficialmente somos pareja, desde el 13 de septiembre. En noviembre nos fuimos a vivir juntos y hasta ahora. Yo salí de la isla y le dije que quería estar sola , después de todo lo que había pasado…le dije que me gustaría seguir viéndole, pero que cada uno haría lo que fuera, totalmente libres. Nos fuimos viendo y al final, nos enganchamos", explicaba la ex de Alejandro.

"Yo estaba convencido porque allí dentro volví a creer en el amor y a ella le pasó algo parecido. Yo se lo llevaba pidiendo bastante tiempo. No estar como conociéndonos. Hasta que un día nos fuimos a echar a dormir y lo dijimos, y hasta el día de hoy", contaba el de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. " Para mí eres un descubrimiento . Ya sabes que no creía nada en esto de relaciones, pero para mí eres la mujer de mi vida, con la que quiero tener un futuro y espero que sea a tu lado", le ha confesado a Laura.

"Creo que tome la decisión correcta, no me arrepiento de nada. Al principio tenia miedo , pero fue lo mejor que podía hacer", aseguraba ella.

Laura y Alejandro se han vuelto a ver en 'La isla de las tentaciones 6 meses después'. La gallega se ha derrumbado al hablar del padre de su exnovio: "Es que me cuesta más a lo mejor separarme de tu padre y cortar la relación, que separarme de ti. Que no lo hice a malas, lo pensé mil veces, tengo el p*** mensaje escrito para él. Mi relación con él fue muy buena. Yo nunca he tenido relación al final con mi padre, nunca he tenido un padre como tal, entonces para mí él ha sido alguien que ocupó ese vació temporalmente", ha explicado entre lágrimas.