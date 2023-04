Laura se reencuentra con Alejandro y rompe a llorar al recordar a su padre: "Me cuesta más separarme de él que de ti"

"Porque no, no quiero hablar de eso. Ya lo sé. Pero es que me cuesta más a lo mejor separarme de tu padre y cortar la relación, que separarme de ti. Que no lo hice a malas, lo pensé mil veces, tengo el p*** mensaje escrito para él. Mi relación con él fue muy buena. Yo nunca he tenido relación al final con mi padre, nunca he tenido un padre como tal, entonces para mí él ha sido alguien que ocupó ese vació temporalmente", rompía a llorar la modelo.