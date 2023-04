Yaiza visita 'La isla de las tentaciones 6 meses después' y habla sobre su relación con Álex: "Ha sido la más corta de España"

"Duró ocho horas. Fue la relación más corta de España . A mí me dolió, estar 24/ 7 con una persona, y al día siguiente en el aeropuerto...", cuenta la tentadora. "Sé que me he comportado mal contigo Yaiza. Yo te tengo aprecio, me pareces una buena niña", se disculpaba Álex.

"Para mí fue como un sueño, despertar y olvidarlo todo", explicaba la malagueña. "¿Qué sientes por él?", le preguntaba Sandra Barneda. "No sé, frialdad, verlo revive todo lo de la isla. Sentimientos ya no hay de por medio. El día del aeropuerto dije hasta aquí. Me he sentido engañada por él. Él vino para hablar conmigo y le dije que si estaban juntos que ya está. Que les fuera bien", explicaba Yaiza. "Los veo igual, tal cual el uno para el otro. Mi consejo es que aprendan a querer si van a estar juntos y si no que se separen".