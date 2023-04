Napoli suelta el bombazo y deja a Naomi de piedra: “Keyla y yo tenemos un tonteo brutal”

El italiano se une junto a la pareja y a la tentadora en este reencuentro seis meses después para aclarar lo que está pasando y lo que ha pasado. Naomi asegura que no ha vuelto a verle fuera de 'La isla de las tentaciones', solo coincidieron una vez en un restaurante y se saludaron con cordialidad: "Me dijo que nos desea lo mejor" . Y en su entrada saluda muy cariñoso a Keyla: "Qué guapa".

“Tengo la oportunidad de hablar cara a cara con él y me gustaría saber qué piensas de mí, ¿no me has dicho malas palabras? Quiero que me lo digas tú, la gente me dice que tú piensas que soy un tonto”, le dice Napoli a Adrián y este responde: “¿Pero piensas que yo pierdo el tiempo hablando de ti? Cero”. Y aquí interviene Keyla: “Un poquito a caldo me lo pusiste”. “Lo único que dije es que os veía muy juntitos”, aclara Adrián.