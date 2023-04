Sandra Barneda se marcha de plató por las interrupciones de David: “No te voy a escuchar”

Elena trataba de defenderse y exponer una vez más sus explicaciones, pero era imposible ante las continuas interrupciones de David. Sandra veía acabada su paciencia y optaba por levantarse y marcharse: “David, no te he dado pie. ¿Sabes qué? Que no te voy a escuchar”, decía mientras abandonaba la sala. “Pues no me escuches”, respondía él.