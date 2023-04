David destapa la infidelidad de Elena: “Se estuvo liando con un chaval dos meses”

“Yo me enteré de que ella se había estado liando con un chaval durante dos meses. Durante dos meses me había estado poniendo los cuernos. Antes de ‘La isla de las tentaciones’, ella se lio con un chaval”, ha confesado. Ella, desde la sala de visionado, alucinaba con lo que estaba contando: “Qué malo es”.

Mientras Sandra repasaba con él su paso por el programa, le preguntaba acerca de su encuentro en la hoguera con la madre de Elena: “ Se me vino el mundo encima . Yo dije ‘pobrecita, es un palo muy gordo”.

Pero a día de hoy todo ha cambiado: “Ahora me da absolutamente igual. Su madre sabía lo del chaval con el que estuvo dos meses. Se lavaba en su casa, dormía en su casa, iba a recogerla y su madre lo sabía todo ”. Mientras, Elena ha reaccionado en la sala de visionado: “Y tú lo sabías todo, y tengo hasta pruebas de que tú también lo sabías todo”.

“Voy a explicarlo todo. Cuando empezamos a conocernos, estábamos a distancia, no estaba nada claro. Empezamos a quedar y hubo un tiempo que nos pusieron un cierre perimetral, que fueron tres meses, que estuvimos sin vernos. Yo conocí a otra persona igual que él conoció a otra persona. Empecé a conocer un chico porque no había nada claro y las cosas se enfriaron. No estábamos juntos”, ha explicado.