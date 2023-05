La ruptura con Sheila se produjo hace unas semanas . “Estábamos muy bien, nos fuimos incluso a un viaje a Santander, pero cuando llegamos aquí ella me planteó que no le estaba dando lo que ella necesitaba. Yo reflexioné y era verdad, me apetecía más estar con mis amigos. Por pensar en ella también, decidí dejarla y ser libre”, ha explicado.

Y el tercer afectado sería Javi, ex de Claudia y amigo de Mario en ‘La isla de las tentaciones’, aunque ya no tienen relación. “Yo no se lo voy a contar. No le voy a dar explicaciones, es lo que hay. Me acerqué con la idea de ser amigos y hemos acabado siendo otra cosa. Que no me esté calentando la cabeza, que le conozco”, ha añadido.