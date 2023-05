Ibán García ha llegado a ‘Tentaciones After Show’ con un bombazo bajo la manga. Además, hemos tenido la suerte de que uno de los protagonistas del salseo también estaba sentado en la mesa del programa y nos ha dado su versión de los hechos: Napoli , tentador de ‘La isla de las tentaciones 6’ y ex de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

“Napoli, ha llegado a mi teléfono móvil una información que dice que tú has estado en una misma cama con Claudia ”, le ha dicho Ibán al italiano. Al principio, se ha mostrado receloso a contestar: “A mí nunca me gusta hablar de mi vida privada”, ha empezado, pero luego se ha soltado.

Sabiendo que esta información puede doler a varias personas, ha preferido contarlo directamente. A Laura Casabela se lo reveló Claudia y Mario hizo lo propio con su ex, Sheila, que no se lo tomó nada bien. Sobre Javi, ex de Claudia y amigo de Mario en 'La isla de las tentaciones', el madrileño asegura que no tiene por qué darle explicaciones.