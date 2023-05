La pulla de Álex a Marina tras su bronca en el debate final: "Preocúpate por tu conciencia"

Álex Sánchez y Marina López contaron en el segundo debate final de 'La isla de las tentaciones 6' que intentaron volver después de romper en el reencuentro, pero que finalmente no lo hicieron porque él estaba hablando con una tentadora. Al madrileño no le gustó nada ese comentario de su ya exnovia y dejó claro que sentía que ella no tenía nada que reprocharle porque sigue creyendo que se ha acostado con Manu Mourenza.