Lucía rompería la alarma de ‘La isla de las tentaciones’… ¡con Mario!

Ahora que ya ha pasado el tiempo, su visión ha cambiado y le gustaría volver al programa: “ Me encantaría ir a ‘La isla’ y romper la alarma yo , ya no sería la tonta”, ha dicho en su visita a ‘Tentaciones After Show’.

Lucía coincidió con Mario en los debates de ‘La isla de las tentaciones’ y desde ese momento, a la andaluza le cayó muy bien su compañero. Aun así, y a pesar de las risas del momento, ha querido aclarar que no se siente atraída por él. “Nunca he hablado de que me guste, pero como hablaba con él en el debate y es muy simpático… Me cae muy bien como amigo”, ha explicado.