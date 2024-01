Hay más imágenes para ti en digital: disfruta de las 'Tentaciones inéditas' con avances en exclusiva en la web y 'Tentaciones After Show'

'La isla de las tentaciones 7' vuelve a Telecinco con cinco nuevas parejas dispuestas a comprobar si su amor es verdadero o no conviviendo en villas separadas con solteros y solteras listos para conquistarles. La nueva edición del reality regresa con novedades... y muchas de ellas en exclusiva en la web de Telecinco.es y en mitelePLUS .

La web de La isla de las tentaciones recogerá los mejores momentos de cada programa para que no pierdas detalle de lo que ocurre entre las parejas y los solteros que han acudido a poner a prueba su amor.

La tentación no termina aquí. Después de los programas de 'La isla de las tentaciones 7', te espera 'Tentaciones After Show' en exclusiva en mitele PLUS. Un programa presentado por Marta Peñate, colaboradora de televisión y exparticipante de 'La isla de las tentaciones 2', y por Asier Montaño, que contarán con Andrea Gasca como reportera.