Sandra Barneda cuenta una curiosidad sobre las grabaciones de 'La isla de las tentaciones 7'

"Un secreto: nunca quiero conocer a las parejas antes de estar montada en el avión, es una manía que tengo", ha confesado la periodista, que no ve ningún vídeo de presentación hasta que no está de camino a República Dominicana para iniciar las grabaciones: "Entonces ahí siempre intento hacer un ejercicio de no prejuzgar, porque aunque lo hiciera, siempre me equivoco".