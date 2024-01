Alba Casillas y Rober abandonan 'La isla de las tentaciones' tras la inamovible decisión de él: "No estoy preparado para estas cosas"

Rober se mantiene firme en la decisión de abandonar 'La isla de las tentaciones': "Estoy convencido al cien por cien"

La reflexión de Alba Casillas al tener que marcharse: "No quiero verle mal a él tampoco y sé que no está bien”

Así anunciaba Rober su decisión: "La isla de las tentaciones' me ha superado y voy a abandonar"

Ya veíamos en el primer programa que Rober, durante un encuentro de las parejas con Sandra Barneda anunciaba que se le estaban haciendo muy duras las primeras horas en ‘La isla de las tentaciones 7’: “A mí me ha superado y voy a abandonar". Lo que dejaba completamente alucinada a Alba Casillas: “¿Cómo?”.

Y ahora, hemos podido conocer la decisión que, finalmente, tomaba Rober. Primero era Sandra Barneda la que intentaba calmarle: “Son los primeros días”. “Yo no estoy preparado para estas cosas, no logro descansar porque le doy muchas vueltas a la cabeza, la situación me supera. Antes de avanzar algo he decidido tomar esta decisión y espero que mi pareja lo respete”.

“A mí si me gustaría continuar un poco la experiencia, hemos venido aquí y tirarlo a medio camino no me gustaría”, le decía Alba y le aseguraba que quería que disfrutase de la experiencia y que se adapte”. Rober negaba que fuera por este motivo y que era una decisión que tenía completamente clara.

Al ver que Rober tenía esto más que claro Sandra Barneda le hacía una clara pregunta: “¿Estás seguro de que quieres abandonar ‘La isla de las tentaciones’? “Al cien por cien estoy convencido”, respondía él y Alba afirmaba respetar la decisión de su pareja: “No quiero que esté mal aquí y que esté sufriendo”. “Sabes que te amo con locura”, le decía él.

Alba: "Me da mucha pena porque he cogido mucho cariño a mis compañeras"

Ambos se ponían de pie al lado de la presentadora. Alba decía algo sabiendo que iba a tener que despedirse de sus compañeras: “Si me hacía un poco más de ilusión, pero bueno. Me da mucha pena por ellas porque les he cogido mucho cariño en dos días y los chicos son muy majos, pero no quiero verle mal a él tampoco y sé que no está bien”.

“Habéis tomado la decisión de abandonar ‘La isla de las tentaciones’ así que podéis marcharos”, les decía Barneda y ante estas palabras ambos decían adiós a todos y se iban alejando por la arena de la playa.