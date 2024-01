Niko lleva la cara de Ruth en los calzoncillos

"Es Tamara" , apuntaba Niko. Cuando le ha puesto el collar en el cuello y posteriormente le ha dado dos besos, Ruth no se ha aguantado y ha esbozado una sonrisa sin llegar a creérselo del todo. "Como persona me gusta, veo que se puede hablar con él de todo y lo vamos a pasar bien" , decía Ruth tras ser ella la elegida por Niko. Los dos se mostraban tímidos y sin muchas palabras. Sandra Barneda ha aprovechado este momento para romper el hielo y asegurarles que tendrán tiempo próximamente de "perder esa timidez".

"Lo he hecho porque iba a verla (a Ruth). Cogí los pantalones blancos para que se transparentara, ¿o no? No sé...", ha explicado Niko, dejando en el aire por qué había hecho eso. Por su parte, Ruth le ha recordado que le conoce demasiado bien. ¿Se tratará de alguna señal o estrategia por parte de Niko hacia su pareja Ruth? Lo que está claro es que ha sido un auténtico momentazo que no ha pasado para nada desprevenido.