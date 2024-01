Álex y Marieta llegan a 'La isla de las tentaciones' arrasando: "Tú puedes ser mi tentación"

"Vengo de Elche, he venido con mi pareja, espero irme con ella", eran las primeras palabras que Álex decía a sus compañeros a modo de presentación y no dudaba en desvelar su primera impresión sobre las solteras: "Las que más me han gustado son Valeria y Zaira". Los chicos le recibían con los brazos abiertos, como también las solteras: "Se le ve que viene con ganas de marcha".