David confiesa qué soltera le ha gustado más mientras María teme por su relación

Valeria asegura que se dio un beso fuera con David y este lo niega completamente

La soltera le lanza una pregunta a David sobre el momento en el que se habrían besado: "Pero ahí no estabas con ella, ¿no?"

Valeria Ardila ha vuelto a 'La isla de las tentaciones' de nuevo como soltera, como también lo ha hecho Manu Napoli, y ya ha pasado sus primeros momentos en 'Villa playa' donde ha tenido su primer contacto con David Vaquero.

David y Valeria tenían una conversación dentro de la piscina. La soltera le recriminaba a David que le sentía distante con ella y revelaba lo que había ocurrido entre ellos fuera: "Igual que cuando te envié el Whastapp, y lo viste y no fuiste capaz de contestarme. Eso es porque María no te deja. Te llamé".

Éll, mientras ella entonaba esto, aseguraba que no se acordaba de este momento. "No me mientas", le pedía ella y acababa soltando la bomba: "¿Le contaste a María que me diste un beso?". "Yo no te di un beso, fantasma", respondía él, algo que le hacía partirse de risa a Valeria: "Pero ahí no estabas con ella, ¿no?". "No mientas Valeria, no mientas", reaccionaba David ante esto y mientras ella aseguraba que "no está mintiendo", este se alejaba de su lado en la piscina: "No hablo más contigo".

David iba a desahogarse sobre lo ocurrido con Borja y le dejaba muy claro que este beso no había pasado nunca y mostrado su enfado después de lo ocurrido: "Yo con Valeria no me he besado en la vida, me ha intentado besar por activa y por pasiva, me ha tirado doscientas veces y en mi vida le he dado un beso".