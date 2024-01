Marieta ve las primeras imágenes de Álex en ‘Villa playa y estalla

Marieta rompe a llorar al expresar cómo se siente en su relación: “Es muy difícil sentirse mala novia”

Álex y Marieta llegan a 'La isla de las tentaciones' arrasando: "Tú puedes ser mi tentación"

Marieta, la última en llegar a ‘La isla de las tentaciones 7’ llega al programa para comprobar si Álex se considera la mujer de su vida o no y, ha tenido la oportunidad de comprobar en las primeras imágenes de lo que está haciendo su pareja en ‘Villa playa’ estos primeros días.

Sandra Barneda le afirmaba que había imágenes para ella y tras esto podía comprobar en la ‘tablet’ que Álex se ha adaptado muy bien a la villa. “Parecía tonto cuando lo compré, ¿qué hace con una rubia?”, reaccionaba Marieta al ver a su pareja bailar y pasárselo bien con Gabriela.

Pero con lo que más alucinaba ella es que Gabriela no es una persona desconocida para ella: “La conozco. No sé si él la conoce, pero yo si que la conozco de la noche. ¿No había otra? y ¡encima rubia! Y pensaba que estaba llorando en la habitación. A mí no me habéis visto así tumbada en el sofá con la risita, se la quiere zumbar, es que no quiere otra cosa porque no tiene conexión”.

Y estallaba ante lo visto en las imágenes: “Yo siempre parezco la mala novia, la peligrosa, a lo mejor parece que tengo más peligro porque trabajo en la noche y a lo mejor el que tiene más peligro eres tú que eres el que no sale porque te da miedo. Me gusta salir, gustar, hablar con la gente. No voy a vender que soy monja de clausura, pero sé llegar a mí limite”.

Marieta terminaba rompiéndose por completo: “Estaba sufriendo que era una mala novia, me martirizo pensando que lo soy. No soy mala novia o por lo menos mala persona, entones me da mucho miedo hacerle sufrir y me da rabia porque es muy difícil pensar que eres mala persona”.