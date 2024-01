Gabriela entra en la habitación de Álex y acaba saltando por primera vez la luz roja en Villa Montaña: "Tenerte aquí en tanga..."

“Es mi novio cien por cien”, reaccionaba muy cabreada Marieta y estallaba contra Álex: “Es un flojeras que no tiene personalidad ninguna”. “No sabemos quién es”, le decían sus compañeras, pero esto no le valía a Marieta: “No me da rabia que caiga en la tentación, me da rabia que sea con esa chica. Me da rabia porque yo he tenido una conexión y él no, no es una chica que le aporte cosas, es un calentón. Eso es lo que me da rabia, no tiene personalidad”.