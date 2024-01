Pilar Llori se sincera sobre su relación con Sergio Aguilera, el tentador de 'LIDLT 7': ''Siempre voy a estarle agradecida''

La ex de Luitingo desvela cómo el agricultor consiguió conquistar su corazón : ‘’Me fijé en él el primero…Al final me conquistó él porque tiene una manera tan bonita de ver la vida que de verdad a mi me da envidia porque lo admiro muchísimo (…)’’.

‘’Sí que es verdad que es un sinvergüenza y al final como es tan descarado y tan natural a la vez, pues yo dije a ver qué pasa con esto (…) Tuvimos un par de citas sin cámaras, una al principio y otra al final (…) Al final tenía unos sentimientos muy bonitos hacia él, yo le conté todo lo que había sufrido, lo que me había pasado, él me entendió, me apoyó muchísimo y me subió el ánimo de una manera que siempre voy a estar agradecida a él porque me sacó de ese pozo en el que estaba’’, explica sobre su relación con Sergio.