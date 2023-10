En él, también pide empatía hacia su situación , recordando que hacía tan solo tres días que había salido de la casa de Guadalix de la Sierra y que tuvo que enfrentarse a las críticas de todo un plantel de colaboradores que se posicionaron al lado de Pilar : "Por favor, que no he matado a nadie, no he robado, por favor, os lo pido de verdad... Hay un millón de cosas peores en la vida [...] Y yo también tengo gente a la que le duelo".

"Respecto a Jessica, no he dicho en ningún momento lo que ella tiene que hacer o sentir. He expresado lo que siento yo. Me salió así... He vivido con ella momentos y conversación muy bonitas, me parece una mujer espectacular por dentro y por fuera, como ya dije. No era mi intención dañar la imagen ni el concurso de nadie y menos a través de unos sentimientos. Espero que le vaya genial y que luche hasta el final. Un besazo enorme para ella y para toda su familia y entorno", ha comentado Luitingo respecto a la modelo sevillana.