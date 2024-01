Sergio se acercaba a Marieta y ambos tenían un fuerte 'feeling' que podía verse durante la fiesta. "Estás frita por besarme" , le decía él ya en la fiesta y Marieta afirmaba que con él se estaba poniendo al límite constantemente: " Si no tuviera novio ... me haces sentirme muy a gusto". Mientras tanto, en la otra villa Álex también se tentaba con Gabriela en la fiesta.

En 'Villa montaña' el acercamiento iba yendo a más poco a poco, hasta que Marieta advertía a Sergio de algo: "Parece que te estoy tentando yo. Quiero que me demuestres si te gusto o no". Ambos se tentaban entre bailes, miradas y mucho acercamiento, mientras él le era totalmente sincero: "Me encanta tu pelo, esa mirada de mala. Necesitas cariño y que te den caña". Pero ella no se quedaba del todo satisfecha al escuchar esto: "Quiero que me digas si soy una compañera más o si ves algo". Y él aseguraba que "quiere conocerla" según lo están haciendo.