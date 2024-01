Tras la emisión del primer capítulo de la nueva temporada de 'El pueblo' en Telecinco, se emitirá en abierto el primer programa de 'El Debate de las Tentaciones', que incluye la entrevista íntegra a Andrea Bueno. En esa primera intervención pública en un plató tras su paso por 'La isla de las tentaciones 7', la malagueña reveló que ella no quería participar en el reality porque no se encontraba en un buen momento anímico, pero que Álvaro Álvarez le dio un ultimátum y le dijo que si no aceptaban la oferta del programa su relación se había terminado.