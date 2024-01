Andrea Bueno revela en exclusiva el ultimátum que recibió de Álvaro antes de 'LIDLT 7': "No lo había contado antes"

Tras la revelación de la amiga de Alba Casillas en el primer debate de 'La isla de las tentaciones 7' en Mitele Plus, Álvaro Álvarez se ha pronunciado

El malagueño ha confirmado en sus stories de Instagram que todo lo que ha dicho la tatuadora es cierto

Andrea Bueno ha sido la primera invitada del primer debate de 'La isla de las tentaciones 7', que ya está disponible en Mitele Plus. En su entrevista, la tatuadora ha revelado que ella no quería participar en el programa porque no se encontraba atravesando un buen momento anímico, pero que lo hizo para que no se acabase su relación con Álvaro Álvarez, que le dio un ultimátum cuando les contactó el equipo de casting: o aceptaba ir al programa o cortaba con ella.

La mayoría de los colaboradores presentes en plató han creído a la joven, pero Kiko Jiménez no terminaba de confiar en su versión. Ante sus dudas, Andrea ha asegurado que Álvaro no mentiría en esta cuestión y que le preguntasen para corroborar que lo que ella dice es totalmente cierto. Muchos seguidores del programa presentado por Sandra Barneda han ido corriendo a preguntarle al malagueño, que no ha tenido problema en aclarar la duda a través de sus stories de Instagram.