Andrea Bueno ha sido la primera invitada estrella de 'El Debate de las Tentaciones', en Mitele PLUS

La participante de 'La isla de las tentaciones 7' ha podido ver imágenes inéditas del paso de su novio por el programa

Andrea Bueno, de la conversación que tuvo con Álvaro antes de 'LIDLT 7': "Le dije que no quería ir porque sabía lo que iba a pasar"

‘El Debate de las Tentaciones’ ha arrancado fuerte en Mitele PLUS y, en su estreno, ha recibido la visita de una de las grandes protagonistas de la séptima edición del programa de Sandra Barneda. Hablamos de Andrea Bueno, que ha respondido a todas las incógnitas que planeaban sobre ella.

Su hoguera de confrontación con Álvaro fue de lo más sonada y generó muchas opiniones en redes sociales. Sin embargo, aún quedaban muchas dudas por resolver y a las que la más benjamina del grupo ha dado respuesta en su primera vez en un plató.

Andrea Bueno se enfrenta a imágenes inéditas de Álvaro

Lo primero a lo que ha tenido que enfrentarse Andrea Bueno han sido las imágenes inéditas de su hoguera de confrontación y en las que ha descubierto qué fue lo que dijo su exnovio tras aquel tenso encontronazo que terminó en ruptura sentimental.

En las imágenes, Álvaro asegura: “Tiene que sanar sus heridas. Me hubiera gustado acabar la experiencia con ella, pero no está bien ni feliz consigo misma. No tiene confianza en sí misma”, declaraba. “Espero que encuentre en la vida a una persona de la que no desconfía”, añadía.

Tras ver esas declaraciones, Andrea Bueno se mostraba algo molesta y no dudaba en destapar una información que nunca antes había dado. Una advertencia que su novio le hizo pocos días antes de viajar a República Dominicana para participar en ‘La isla de las tentaciones 7’.

“Voy a explicar algo que no había contado antes. Nunca he querido ir ahí y, además, Álvaro se marcó el papelón de que me quería”, empezaba diciendo, captando la atención de todos los colaboradores de ‘El Debate de las Tentaciones’ de Mitele PLUS.

“Cuando nos ofrecieron ir al programa, le dije que estaba pasando un momento delicado en mi vida y que no quería ir porque sabía lo que me iba a pasar”, declaraba Andrea Bueno, dejando claro que ella no necesitaba poner a prueba sus sentimientos.

Después de eso, hacía una revelación que dejaba a todos los tertulianos con la boca abierta: “Me dijo que, si no íbamos, me dejaba. Que recogiera mis cosas y me fuera, que quería aprovechar esta oportunidad”, apuntaba en el debate de Sandra Barneda.

Ante la sorpresa e incredulidad de algunos contertulios, Andrea Bueno aseguraba, muy firme: “Si se lo preguntáis, no lo va a negar. Él es sensato (..) Yo no quería estar en el programa. Vine por él y pensando que se comportaría como un rey”.