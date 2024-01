Con tremendo enfado. Así recibió Álex las imágenes del beso entre Marieta y Sergio: “He hecho demasiado para estar con ella , como para que me lo pague así. Cambié mi vida por ella, sin saber nada, y me lo está pagando así”, apuntaba.

“Estoy muerto, no me creo que esté pasando esto. Tengo la imagen de Sergio besándola todo el rato”, aseguraba. “Me iba ya. Le pedía una hoguera, la sentaba aquí y me iba ya, pero no le voy a dar ese gusto. Ahora, se va a jo***”, añadía.