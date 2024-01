Álex rompe a llorar al ver las imágenes de Marieta con Sergio: "¡Ahora entiendo por qué quería venir aquí!"

“Estos van a…”, comentaba Borja por debajo tras el primer visionado de las imágenes. “Va a ser la mía todas (las ‘Luces de la tentación’) A esta tía yo no la conozco . ¿Todo lo que he hecho por estar con ella? Es que no. Puedo entender que estés dolida por mis imágenes pero decir que si está enamorado… Estoy roto”, comentaba Álex.

Una de las cosas que más le impactó a Álex de las siguientes imágenes que vio fue que Marieta no solo se había dejado querer, sino que en varias ocasiones había ido a buscar a Sergio. “Le está tentando ella a él. No se han besado, de momento, porque ella no ha querido. Estoy flipando. ¡Ya sé por qué quería venir aquí! ¡Nos ha jodío! He cambiado toda mi vida por ella”, reaccionaba Álex.