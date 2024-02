Así es 'Colalé', el reggaeton romántico de Nickzzy, Raul Clyde y Came Beats que suena en La Isla de las Tentaciones

El romantiqueo y el shippeo tienen nuevo tema oficial. 'Colalé' es el nuevo tema de Nickzzy y Raul Clyde con Came Beats y estamos segurísimos de que si no te pierdes cada semana La Isla de las Tentaciones, la has escuchado. Sí, vuelve el reggaeton romántico y, con este 'Colalé', a sus años dorados. Una canción que nos lleva de vuelta a los sonidos y emociones de la vieja escuela de los años 2000. Además, con un videoclip dirigido por Whyso y grabado en Galicia, que intensifica la experiencia.