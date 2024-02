Álvaro Boix vuelve a ‘La isla de las tentaciones’ como soltero de esta séptima edición

María Aguilar, tras tener una relación con él fuera, no se toma nada bien la llegada del tentador a su villa: así ha sido su reencuentro

Saltaba la alarma roja mientras la fiesta invadía ‘Villa montaña’ y con ella Sandra Barneda entraba para alertar a las chicas de que tenía que decirles algo muy importante: “La tentación está más cerca que nunca y una de vosotras hoy se va a enfrentar a ella”.

Tras esto, las chicas se sinceraban con ella sobre quién es su tentación real en la casa y tras esto, tenían que irse a sus habitaciones. Lo que no se esperaba María es que en la suya iba a estar esperándole Álvaro Boix, que entra como soltero y con el que tuvo una historia importante para ella en el pasado: “No me alegro de verte, Álvaro. De ti pensaba que eras de otra manera, pero me he dado cuenta con el tiempo que eres Álvaro el personaje, el de ‘La isla de las tentaciones”.

Tras este tenso reencuentro entre ambos, ambos salían con el resto de las chicas: “Cómo se iba a perder él un verano en República Dominicana…”. Expresaba a este cómo le hizo sentirse con lo que pasó entre ellos la última vez que se vieron: “Me decepcionaste porque te dije que no contases nada, que se lo quería yo contar a David y no fue así, te faltó tiempo para ir contando las cosas, como personas me fallaste”.

Y María se sinceraba ante sus compañeras y Sandra Barneda de lo que sucedió entre ellos después de la relación que mantuvieron, el día que se reencontraron el octubre: “Me mudé a Madrid, me encontré con él en una discoteca y pasamos la noche juntos. Fue un punto de inflexión en mi relación con David porque siempre he tirado yo de la relación y eso a él, aunque no estábamos juntos, sé que le dolió”.

Tensión entre María y Álvaro en sus primeras conversaciones

Tras esta primera toma de contacto, Álvaro se encontraba con el resto de solteros y la vida volvía a la normalidad en la villa, aunque no para María que no podía dejar de llorar en su habitación ante el miedo de cómo puede actuar David al ver la llegada del tentador.

Algo que hacía a Boix acercarse a ella para tener una conversación en el que ella se sinceraba: “No quiero que estés aquí. En parte me equivoqué, cuando te vea te va a doler y yo le quiero mucho, como me falle por esto me muero”.

Álvaro advierte a María de que David podría estar siéndole infiel

Aunque poco a poco iban acercándose más y las conversaciones comenzaban a fluir, momento que Álvaro aprovechaba para advertir de algo a María sobre David: “Aunque la gente diga que se porta muy bien, yo sé lo que hace”.

Pese a esto ella afirmaba confiar en que él no está haciendo nada en los bolos, lo que hacía reaccionar al tentador: “Qué engañada estás”. Pero realmente luego mostraba las dudas ante las palabras de Boix: “Sé que no me mentiría para hacerme daño”.

La reacción de David al regreso de Álvaro a 'La isla de las tentaciones'

Por otra parte, David no ha tardado en saber que Álvaro Boix, quien podría hacer llegar a caer a María de nuevo en la tentación, está en el paraíso. Lo ha descubierto gracias a una nueva hoguera con Sandra Barneda. El participante revelaba entonces cómo le ha sentado esta noticia.

Además, había algún compañero de David que creía que entre Álvaro y María podía pasar algo en Villa Playa. Así que cuando Sandra Barneda ofreció a los chicos que eligiesen a uno de los solteros para 'vetarle' durante 24 horas, la mayoría votó que Álvaro saliese de la villa.

