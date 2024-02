Ruth tiene un ataque de pánico en plena cita con Zanetti: “No puedo, me estoy muriendo”

Ruth no es capaz de realizar la actividad preparada para su cita con Zanetti

Maria se niega a tener una cita, pero Sandra Barneda le sorprende con una dinámica nunca antes vivida en 'La isla de las tentaciones'

Puedes ver todas las citas, al completo, en el ‘Debate de las tentaciones’ en Mitele Plus

Las chicas han tenido otra cita con sus solteros favoritos para poder seguir conociéndoles más a fondo y vivir bonitas experiencias con ellos, aunque no todas lo han hecho.

Sandra Barneda entraba a ‘Villa Montaña’ para comunicar algo a las chicas: “Estoy aquí porque vuestra prueba de amor continúa y tenéis que seguir conociendo a los solteros para poneros a prueba y, al final, encontrar las respuestas que habéis venido a encontrar, si estáis con la persona correcta o no. Vais a elegir quién es vuestro soltero favorito y con quién queréis pasar vuestra próxima cita”.

María Aguilar aseguraba querer ser honesta con ella misma y prefería no tener cita con nadie: “Aquí he encontrado apoyo, amigos, comprensión, pero no una tentación real, así que no quiero tener cita con nadie”.

Y ante sus palabras Sandra Barneda le permitía algo sin precedentes en el programa: “Vas a tener cita con todos, por primera vez en ‘La isla de las tentaciones’ voy a permitir que te quedes en la villa para conocer a los solteros que no van a tener cita y saber con quién de ellos tienes más cosas en común”.

Ruth entra en pánico en la cita con Zanetti

Ruth afirmaba que su tentación en la villa es Jorge Zanetti y por eso le daba a él la cita de nuevo. “He ido hablando con ella, es una chica muy buena y quiero hacerle la estancia más buena”, reaccionaba el soltero ante la decisión.

Aunque a Ruth se le quitaban las ganas de la cita al darse cuenta de que se iban a lanzar por una increíble tirolina. Ella no podía evitar mostrarse muy nerviosa al ver cómo el resto de sus compañeras disfrutaban de esta actividad con los solteros.

Y en el momento de la verdad, cuando estaban preparándola para lanzarse, entraba en pánico y se negaba a hacerlo: “No puedo, Zanetti. Me estoy muriendo”. Algo que el soltero entendía perfectamente.

“Lo he pasado fatal, no me llevo bien con las alturas desde hace muchos años y me sabe peor porque el pobre Zanetti ha vivido eso conmigo de primera mano”, confesaba ella después de vivir este momento.

El resto de las chicas eligen sus citas

Además, Ana le daba una segunda cita a Napoli: “Es la persona que me hace que sonría todas las mañanas. Tenemos una conexión muy guay y se la tenía que dar a él”. “Estoy feliz, me gusta de verdad, aunque ella no se lo cree”, afirmaba el italiano.

Marieta quería pasar la siguiente cita con Sergio: “Aquí es mi persona, me encanta estar con él y sin él la experiencia no hubiera sido la misma”. Algo a lo que el tentador afirmaba que está feliz y que están teniendo conexión, algo que explicaban con más detalle a Sandra Barneda.

Y, por último, Mariona que elegía a Julen porque es la persona con la que más cómoda se siente en la villa y con la que se va abriendo poco a poco: “Me hace reír cada día. Es con la persona con la que más puedo hablar de lo que sea”. “Me gusta, quiero conocerla e indagar más en ella”, desvelaba él.