Naomi Asensi reacciona a las declaraciones de una tentadora sobre Adrián Blanch: "Era verdad"

"No hay un tonteo que flipas, pero es él el que le contesta una historia a ella y ahí era cuando estábamos bien", ha añadido la influencer, que cree que es "penoso" que su exnovio "zorrease" con otras chicas cuando estaban en su "mejor momento" como pareja: "Él le escribe a ella, le da 'like', no ha pasado nada más pero Eva me contó que le escribió a ella y a cien chicas más, les tiró la caña a todas y estaba esperando a ver cuál era la que caía".