Adrián cae en la tentación con Mónica y termina completamente roto: "Mariona está por encima de todo"

La 'luz de la tentación' roja ha vuelto a sonar en 'Villa Motaña' mientras las chichas dormían y es que, el momento íntimo de Adrián con Mónica en las tumbonas de la piscina que terminaba con ambos besándose, la hacía encenderse en plena noche.

Que había mucha química entre Adrián y Mónica era obvio, mucho acercamiento y momentos juntos entre ellos desde que este se diera cuenta que esta soltera era su verdadera tentación.

En su momento más cerca, en el que ella le daba besos por el cuello, este afirmaba que le estaba gustado mucho que hiciera esto y que "se estaba conteniendo que flipas". Ella aseguraba que "no es de piedra", y llegaba un momento en el que Adrián se dejaba llevar y besaba a Mónica, cayendo en la tentación con ella.

Después de compartir varios besos entre ellos en la tumbona Adrián prefería irse a dormir y se despedía de ella: "Eres un peligro". Al llegar a la habitación, Adrián se rompía por completo y quería pensar que Mariona es más fuerte que ese beso.

Después del beso llega el arrepentimiento de Adri

"No quiero seguir ya más", era la primera frase que Adri entonaba al encontrarse con Borja y Niko en la villa a la mañana siguiente después de darse el beso con Mónica: "Ayer besé a Mónica, fueron 15 0 20 segundos y ya me han bastado para darme cuenta que ya no puedo avanzar aquí más con Mónica ni con nadie. A veces dar un beso vale para saber, fue dárselo y decir: 'no puedo más".

Adrián confesaba haberse dado cuenta de que quiere más a Mariona de lo que pensaba, completamente roto: "Está por encima de todos los besos y de lo que puedo llegar a hacer, no me gustaría que no pudiera llegar a entenderlo".