Camilo y Evaluna reparten amor en La Isla de las Tentaciones con 'Plis', su nueva colaboración

Contigo no me falta nada

Lo que sí sabemos es que la colaboración entre Camilo y Evaluna está siendo todo un éxito , que no solo cuenta con el beneplácito de sus fans más fieles, sino con el respaldo de las cifras: 'Plis' lleva en su primera semana más de 3 millones de escuchas tanto en Spotify como en Youtube.

'Gordo' es, en palabras de Camilo, cuando te das cuenta de que alguien a quien querías, puede amar de la misma manera que te amaba, a otra persona. Una canción "para llorar y bailar". Por su parte 'No se vale' es un tema sobre alguien que extraña lo que un día fue y no volverá a ser. Por tanto, queda muy claro que el broche no solo romántico sino optimista y dulce, lo pone ' Plis', la canción que cierra el EP y en la que, como decimos, colabora su mujer.