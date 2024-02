Sandra Barneda interrumpe a Makoke tras su declaración a Niko: "Esto no es First Dates"

Una de las más entusiastas con su visita al plató del programa de Sandra Barneda ha sido Makoke , quien, nada más verlo entrar, no ha dudado en levantarse de su asiento para dedicarle una ovación. Una actitud que no ha pasado desapercibida para nadie.

Tras esas palabras, Sandra Barneda invitaba a la tertuliana a que se fuera la primera en sentarse delante del novio de Ruth para hacerle preguntas. “A mí me has robado el corazón, cuando te vi en el espejo, me quería morir. Me produjiste una ternura increíble”, aseguraba la colaboradora.