La pareja se reencuentra durante tres minutos en los que no pueden hablar y tienen que entenderse con gestos

Ambos salen con sensaciones muy diferentes después de volver a verse

Los chicos tomaban una de las decisiones más complicadas de la edición al llegar Sandra Barneda a ‘Villa playa’, ponerse de acuerdo en cuál de ellos iba a poder ver a su novia. Pese a que todos querían poder estar en esta situación, juntos daban el nombre de Niko para que pudiese encontrarse con Ruth porque este no entendía nada del tremendo enfado de esta con él.

Los chicos deciden que sea Niko quien se encuentre con Ruth

“Será frente al espejo, no podréis hablar, pero podréis expresar a través de vuestra mirada todo lo que sentís”, explicaba Sandra. Tras dar el nombre de Niko, todos expresaban cómo se sentían con esto. “Me da miedo, no conozco a esta Ruth y me da miedo no poder expresar por qué está actuando de esta forma”, aseguraba Niko al saber que iba a ver a su pareja.

Tras la decisión de los chicos, Sandra Barneda iba a ‘Villa Montaña’ para dar la noticia a las chicas de que iban a poder ver a uno de sus novios: “Lograreis encontrar las respuestas que habéis venido a buscar”. Ellas querían poder decidir, pero la presentadora les explicaba que esto lo habían decidido los chicos y que iba a ser Ruth la que iba a poder ver a Niko: “Nos hablamos mucho con la mirada, quiero decirle que qué hace con nuestro amor”.

El encuentro de Ruth y Niko frente al espejo

Sandra Barneda llevaba a Ruth hasta el espejo al que Niko corría desesperado por la playa para poder encontrarse con ella cuanto antes, que no podía esconder sus nervios al poder volver a verse.

Pese a no poder hablar, Niko no podía evitarlo y cuando se ponía frente a ella preguntaba lo que más le estaba preocupando en sus días en ‘Villa Montaña’: “Dime qué pasa, no he hecho nada”. Lo que hacía que Sandra le llamase la atención: “No podéis hablar”.

Con gestos Ruth quería dejarle claro que él le había roto el corazón: “¿Qué haces? Que yo me piro”. Como que sus acercamientos en ‘Villa montaña’ no le estaban gustando nada.

Pero Niko también le explicaba que las malas palabras que había escuchado por su parte sobre él también hacían que tenga el corazón roto, aunque quería dejarle algo muy claro: “Yo te amo”.

Las reflexiones de la pareja justo después de la hoguera

Ambos se transmitían sus sentimientos, entre alguna palabra inevitable, aunque Niko buscaba la mirada de Ruth y pedía que recapacitase: “No he hecho nada”. Aunque ella se mostraba muy enfadada, rota y se marchaba cuando se acaba el tiempo por la arena de la playa, mientras Niko gritaba de lejos un “te amo” para dejarle claro lo que siente.

“He sentido una mirada de tristeza, de cero amor, no he sentido la complicidad de antes ni la confianza y esto me destroza”, aseguraba Ruth tras este encuentro del que salía entre lágrimas, mientras Niko pese a verla muy decepcionada explicaba a Sandra Barneda que había visto algo que le daba fuerza para continuar: “Me hace creer que en la hoguera final puedo hablar con ella, estar cerca. He visto decepción y dolor en su mirada, pero dentro de eso he visto a mi Ruth”.

Niko y Ruth llegan a sus villas y cuentan lo que han vivido

Ruth llegaba a ‘Villa montaña’ donde explicaba a sus compañeras y a los solteros que ella “había llegado muy dura” a su encuentro con Niko y, completamente rota, contaba sus sensaciones: “No he visto a Niko, ese no era él. Quiere quedar por encima de mí”. Aunque aseguraba que ella había sentido “amor al verle” y sentía todo lo contrario por parte de su pareja.