Mariona confiesa que la diferencia de edad con Adrián causa mella en su relación

Mariona, a Julen: "¿Tú nos ves fuera juntos?"

Descubre todas las 'Tentaciones inéditas' de 'La isla de las tentaciones'

Mariona confiesa tener dudas sobre el futuro de su relación con Adrián. No solo por lo que está viendo sobre su novio en las hogueras con Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones', sino también por los cuatro años de diferencian que se llevan. En estas 'Tentaciones Inéditas' descubrimos las confesiones de Mariona al completo.

María comentaba en Villa Montaña que había aprendido "a no depender de nadie". "Que si lo perdonas, sea por ti. Que digas que lo perdonas porque lo quieres, no por la vida que tienes con él. Eso es lo que me gusta de mi relación con David", le aconsejaba María a Mariona.

Pero Mariona sorprendía, con cierta envidia, asegurando que su relación con Adrián no es así. "Eso es muy bonito, si tienes suerte. (...) Hay muchas cosas que nos diferencian. No es culpa suya ni culpa mía (...) Él habla de cosas sin incluirme en su plan de vida y eso me duele", revelaba.

Mariona y Julen hablan de si tienen futuro