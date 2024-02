Tania Deniz: "Marieta sí está ilusionada, pero Sergio se va a ir en tractor él solo"

Sergio parece estar viviendo su relación con Marieta de una forma distinta: “Entre Sergio y Marieta solo hay tensión sexual, creo que fuera no habrá nada. Yo veo más detrás a Marieta y que a Sergio. Pero él se va a ir solo en el tractor”, confesaba Tania. “No voy a criticar a Marieta. Allí estas en una burbuja, todo lo que decías se te puede caer. No tienes a nadie cercano y te sale solo, no piensas en lo que haces. No eres consciente de lo que estás haciendo”, agregó.